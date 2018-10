Tres heridos por un atropello junto a una mezquita del norte de Londres

Actualizado 19/09/2018 10:22:58 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas como consecuencia de un atropello supuestamente intencionado junto a una mezquita del norte de Londres, ha informado la Policía Metropolitana, que por el momento ha descartado que se pueda tratar de un ataque terrorista.

El incidente tuvo lugar de madrugada en Oxgate Lane, en la zona de Brent. Según Scotland Yard, efectivos de seguridad de un centro islámico solicitaron a un grupo de jóvenes de entre 20 y 30 años que abandonasen el aparcamiento, después de recibir quejas de conducta violenta y consumo de drogas.

Ya en el coche, los ocupantes se aproximaron a un grupo de personas y comenzaron a intercambiar insultos entre lo que figuraron proclamas anti islámicas. Después de que el vehículo sufriese "daños menores", el conductor aceleró y embistió a un grupo, lo que provocó tres heridos --uno de ellos con una herida grave en la pierna--.

La Policía ha reclamado en un comunicado la colaboración ciudadana para intentar localizar a los ocupantes del vehículo, identificados como tres hombres y una mujer. Las fuerzas de seguridad han reforzado también su presencia en la zona.

Reports suggest a car swerved into a crowd of Muslims outside the The Hussaini (Balaghiya) Association in Cricklewood, with 5 injured (3 seriously). Eye-witnesses apparently suggest perpetrators were heard shouting anti-Islamic sloguns.https://t.co/VmvysZgpC5 pic.twitter.com/niMOgf8ccM