Tres líderes regionales encabezarán provisionalmente el SPD alemán

Publicado 03/06/2019 11:27:52 CET

BERLÍN, 3 Jun. (DPA/EP) -

Tres líderes regionales encabezarán el Partido Social Demócrata (SPD) de Alemania de forma provisional tras la dimisión de la hasta ahora máxima responsable de la formación, Andrea Nahles, según fuentes citadas por la agencia de noticias DPA.

Las jefas de los gobiernos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, y de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, y el líder del SPD en Hesse, Thorsten Schaefer-Guembel, conformarán un liderazgo tripartito a la espera de que se elija al nuevo líder.

Los socialdemócratas sufrieron una doble humillación el 26 de mayo. Se desplomaron en Bremen, donde podrían perder el Gobierno después de más de 70 años, y en los comicios al Parlamento Europeo, donde fueron superados por los Verdes, quedando relegados a la tercera posición.

"Las discusiones mantenidas por el bloque parlamentario y las respuestas que me han llegado desde el partido me han demostrado que no tengo el respaldo suficiente para desempeñar mi cargo", afirmó Nahles en un comunicado, días después de anunciar que se sometería a una votación interna del grupo parlamentario.

La crisis abierta en el SPD complica también la gobernabilidad en Alemania, en la medida en que el partido comparte una 'gran coalición' con la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel. La canciller ya anunció que el actual sería su último mandato, pero está por ver si el Gobierno aguanta hasta las elecciones previstas para 2021.