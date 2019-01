Tres muertos y 44 heridos por un incendio en una gasolinera en Kabul que se extendió a un edificio

Actualizado 04/01/2019 18:22:34 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 44 han resultado heridas a causa de un incendio registrado a última hora del jueves en una gasolinera en la capital de Afganistán, Kabul, que se extendió a un edificio de viviendas adyacente.

El portavoz del Ministerio de Sanidad, Wahidulá Mayar, ha resaltado que un total de seis personas se encuentran hospitalizadas en estado grave a causa de las heridas sufridas, sin dar detalles acerca del estado del resto de víctimas.

El incendio se registró por causas desconocidas hasta el momento en una gasolinera situada en la plaza Abdulhaq, según ha recogido la televisión local Tolo TV. Las autoridades han abierto una investigación para intentar esclarecer lo sucedido.

Las fotografías publicadas por los medios locales y que han circulado en las redes sociales muestran que el incendio, que ha consumido toda la fachada, ha sido apagado ya por los Bomberos.

