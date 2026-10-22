Tres muertos y un herido por las fuertes inundaciones en el sur de Francia

Archivo - Gotas de lluvia en un cristal de Marsella, Francia. - Gerard Bottino / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han fallecido y otra ha resultado herida como consecuencia del fuerte temporal y las inundaciones de magnitud "excepcional" que azotan el departamento francés de Bocas del Ródano, en el sur del país, según ha confirmado la Prefectura local.

El prefecto del departamento, Jacques Witkowski, ha actualizado el balance de víctimas tras visitar en las últimas horas los sectores más devastados por las lluvias, entre ellos los municipios de Istres, Saint-Martin-de-Crau y Arlés, donde ha trasladado el "apoyo pleno y total del Estado" a los damnificados.

"El agua está subiendo a niveles inéditos y tengo un pensamiento para todos aquellos que se encuentran en peligro en el oeste del departamento", ha declarado Witkowski, subrayando que las autoridades se han movilizado a un nivel "excepcional" para hacer frente a la emergencia.

Ante la gravedad de los estragos, los servicios de emergencia han tenido que alojar a 250 personas en centros de acogida habilitados en Saint-Martin-de-Crau, mientras que otras tres han sido reubicadas en la localidad de Mouriès. Para apoyar en las labores de rescate y achique de agua, se han desplegado cinco columnas de refuerzo de bomberos procedentes de los departamentos vecinos de Hérault y Alto Garona, a los que se sumarán efectivos militares de Protección Civil.

CORTES DE LUZ Y AFECTACIONES EN LA RED FERROVIARIA Y DE CARRETERAS

El temporal ha provocado además graves daños materiales y problemas de infraestructura. Las localidades de Saint-Martin-de-Crau y Arlés se encuentran afectadas por prolongados cortes de electricidad que, sumados a una avería generalizada en la red telefónica de la compañía Orange, están dificultando las comunicaciones. Ante esta situación, las autoridades han activado el sistema de alerta ciudadana 'FR-Alert' en los teléfonos móviles de los residentes para difundir las consignas de seguridad.

La movilidad en el departamento se ha visto comprometida, con el cierre de importantes ejes viarios como tramos de la RN 113, la RN 568 y la RN 569, así como restricciones en las autopistas A55 y A54. El tráfico ferroviario también sufre interrupciones significativas, especialmente en las conexiones entre Marsella y Miramas.

Aunque la situación meteorológica ha comenzado a estabilizarse este miércoles, la Prefectura ha pedido a la población que limite sus desplazamientos a los "estrictamente necesarios" y no se adentre en carreteras inundadas. Paralelamente, el Gobierno departamental ya ha iniciado los trámites ante las autoridades nacionales para solicitar la declaración de zona catastrófica y agilizar así la llegada de ayudas económicas y el pago de los seguros.