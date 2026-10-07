Un tribunal absuelve al expresidente surcoreano Yoon de financiación irregular electoral

Archivo - Simpatizantes del expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol en una protesta a favor de su absolución de los cargos de conspiración. - Jintak Han / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones ha absuelto este miércoles al expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol de los cargos por financiación irregular electoral antes de los comicios de 2022 por los que fue condenado en julio a dos años de cárcel.

Yoon, destituido y sentenciado a cadena perpetua por la insurrección en el marco de la ley marcial decretada a finales de 2024, fue condenado por violar ley de financiación electoral al obtener encuestas de intención de voto favorables y gratuitas de cara a las primarias del Partido del Poder Popular (PPP) en 2021.

Ahora, el tribunal sostiene que los servicios por estas encuestas --valoradas en 270 millones de wones (unos 180.000 euros)-- no pueden considerarse donaciones de carácter político al amparo de esta ley, pues no puede ser cuantificado como un beneficio en términos de propiedad, informa la agencia surcoreana Yonhap.

Del mismo modo, también incide en la falta de evidencias sobre el supuesto acuerdo que la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, alcanzó con el supuesto intermediario, el analista político Myung Tae Kyun, quien también ha sido absuelto del fallo que le condenó a 18 meses de cárcel.

Anteriormente, la esposa de Yoon ya fue absuelta de los mismos cargos, a la espera de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Mientras tanto, su esposo no ha parado de pasar por los juzgados desde la efímera ley marcial de 2024, que le supuso el final abrupto de su mandato y acabar en prisión de manera perpetua.

Myung fue acusado de realizar estos sondeos de forma gratuita para Yoon haciendo uso de datos presuntamente manipulados que le habrían ayudado a ganar las primarias del partido de cara a las presidenciales que se celebraron poco después, en 2022, en las que fue elegido presidente, a cambio de favores políticos.