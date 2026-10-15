Un tribunal de Génova ordena indemnizar a las familias de las víctimas de la tragedia del 'Al Salam Bocaccio' en 2006

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Un tribunal civil de Génova ha ordenado a RINA, el registro marítimo italiano, que pague más de 60 millones de euros en concepto de indemnización a las aproximadamente 700 familias de las víctimas del naufragio del ferry 'Al Salam Boccaccio 98', uno de los peores hundimentos de este siglo, que costó las vidas de 1.071 personas en las aguas del mar Rojo en febrero de 2006.

Según la sentencia recogida por la agencia ANSA, la negligencia de RINA fue la causa principal del naufragio del ferry -- anteriormente llamado 'Tirrenia' y vendido a un armador egipcio en 1999--, que comenzó con un incendio a bordo, la noche del 2 al 3 de febrero de ese año.

El juez Daniele Bianchi concluyó que "ni el capitán ni la tripulación recibieron instrucciones de operación en inglés ni en ningún otro idioma que comprendieran" así que, "cuando se produjo un incendio a bordo, fueron incapaces de comprender cómo descargaba el exceso de agua de los tanques de lastre".

"Esta circunstancia habría llevado al capitán, en un intento por contrarrestar la escora provocada por el incendio en el garaje, a realizar una maniobra que resultó fatal, al hacer zozobrar, y finalmente hundir el buque", añade la sentencia.

El dictamen, basado en un informe técnico exhaustivo encargado por el juez a finales de 2022, también identifica otros 22 casos de negligencia, incluidas deficiencias en la formación de la tripulación y en la supervisión de los simulacros de seguridad.

Los familiares que no habían recibido indemnización alguna recibirán, en promedio, entre 100.000 y 150.000 euros por la pérdida de su pariente.

El juez también ha ordenado una indemnización adicional para algunos familiares que ya la habían recibido en Egipto, sin tener en cuenta el criterio establecido por la ley islámica, que otorga a las mujeres la mitad de la indemnización que reciben los hombres del mismo grado de parentesco. La reclamación total de los abogados de las familias ascendió a 300 millones de euros.

En una primera valoración, el Grupo de Expertos no Gubernamentales Sistema Mundial de Socorro/Asociación Ingenieros Radioelectronicos (ARE), lamenta que la sentencia en ningún momento haga referencia al Comité de Seguridad Marítima confeccionado en su momento al respecto ni informado de sus conclusiones para centrarse en la responsabilidad principal del Registro Marítimo Italiano.