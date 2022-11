Un tribunal de Israel condena a Olmert a compensar a la familia de Netanyahu por difamación

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro encargado de Israel, Benjamin Netanyahu, y su familia han ganado una demanda por difamación contra el ex primer ministro Ehud Olmert por tildar a la esposa y al hijo de 'Bibi' de "enfermos mentales" en varias entrevistas y negarse a disculparse.

La familia Netanyahu demandó a Olmert y pidió el pago de 837.000 shekels (cerca de 235.400 euros) por sus declaraciones, si bien el antiguo primer ministro incidió durante el juicio en que todos ellos habían recibido tratamiento psicológico y pidió la retirada de la reclamación.

La esposa de Netanyahu, Sara, explicó en junio que el ex primer ministro "había cruzado una 'línea roja'" con sus palabras". "No es un periodista, sino un ex primer ministro. Todo lo que se dijo es una sarta de mentiras, así que me dije que era suficiente y que había que presentar una demanda", dijo.

Finalmente, el tribunal ha indicado que las pruebas presentadas sobre las acciones de la familia Netanyahu no permite dar una respuesta sobre su salud mental.

Así, el juez Amit Yariv ha manifestado que "asociar cierto comportamiento con una enfermedad es un asunto médico que no puede ser determinado por el tribunal", según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

"Incluso si se asumiera que las afirmaciones de los testigos son ciertas, es imposible generar un diagnóstico de enfermedad mental a partir de ellos", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que "no hay duda de que a día de hoy, pese a los esfuerzos de los profesionales, la enfermedad mental tiene una connotación negativa en la sociedad, que impone un estigma a los pacientes".

Por ello, Olmert, que fue primer ministro entre 2006 y 2009, tendrá que pagar 62.000 shekels (alrededor de 17.435 euros) en concepto de daños a la familia Netanyahu. De esta forma, Netayahu recibirá 20.000 shekels (aproximadamente 5.625 euros), mientras que el resto irá a parar a su esposa y su hijo Yair.

La demanda fue presentada después de que Olmert afirmara en dos entrevistas en 2021 que "lo que es irreparable es la enfermedad mental del primer ministro, su esposa y su hijo", en referencia a Yair. "Necesitan tratamiento psiquiátrico", afirmó. Tras la demanda, Olmert afirmó que estaba "entretenido por esta banda de locos".

Olmert cumplió una condena de cárcel tras ser declarado culpable de corrupción cuando fue alcalde de Jerusalén, antes de acceder al cargo de primer ministro. El propio Netanyahu está siendo juzgado por presuntos actos de corrupción durante su mandato.