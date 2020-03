Un tribunal de Sudáfrica absuelve al presidente de los cargos por haber mentido deliberadamente al Parlamento

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Sudáfrica ha rechazado este martes las acusaciones del organismo anticorrupción contra el presidente, Cyril Ramaphosa, por presuntamente haber engañado de forma deliberada al Parlamento sobre unas donaciones a su campaña electoral.

El tribunal ha fallado que la Protectora Pública, Busisiwe Mkhwebane, no tenía competencias para investigar las donaciones y ha rechazado su petición para que el mandatario sea investigado por supuesto blanqueo.

La Presidencia ha aplaudido el fallo y ha manifestado que "el tribunal ha reafirmado la postura del presidente de que no había pruebas para la conclusión de la Protectora Pública de que el presidente engañó al Parlamento".

Así, ha destacado que, según el fallo, el organismo "no tenía jurisdicción para investigar" la donación, "el presidente no estaba obligado a detallar las donaciones" y "la Protectora Pública no tenía base de hechos o ley" para llegar a sus conclusiones.

"La Presidencia aplaude el fin de este asunto y reafirma su compromiso con una gobernanza honesta y efectiva", ha remachado, en un comunicado publicado en su página web.

Ramaphosa fue investigado por supuesto blanqueo de dinero en relación con una donación a su campaña electoral a la Presidencia en 2017, así como por supuestamente haber engañado al Parlamento tras ser cuestionado sobre la misma.

La investigación giraba en torno "a la naturaleza del pago de 500.000 rands (cerca de 30.550 euros) a la campaña CR17 --a la Presidencia--, que pasó por varios intermediarios, al contrario que con otras donaciones directas, lo que generó sospechas de blanqueo de dinero", según Mkhwebane.