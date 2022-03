El Tribunal Superior del estado de Karnataka al sur de India prohíbe el hiyab en las aulas

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior del estado de Karnataka al sur de India ha prohibido este martes que las mujeres musulmanas lleven hiyab en las aulas.

"El uso del hiyab por parte de mujeres musulmanas no forma parte de las prácticas religiosas esenciales de la fe islámica y no está protegido por el derecho a la libertad de religión garantizado por el artículo 25 de la Constitución de la India", han declarado tres jueces del Tribunal Superior de Karnataka, según informa 'The Hindu'.

Según el Tribunal, el velo no es parte de la práctica religiosa esencial del islam. La medida ha provocado críticas pero también ha contado con el apoyo de parte de la comunidad estudiantil, contraria al uso de este tipo de vestimenta en las clases.

"La educación es de suma importancia para los estudiantes más que cualquier otra cosa. Hago un llamamiento a todos los estudiantes para que acepten la orden del Tribunal Superior y regresen a las aulas. Les pido que no boicoteen las aulas como lo hicieron durante los exámenes preparatorios", ha indicado el gobernador principal de Karnataka, Basavaraj Bommai.

La situación, no obstante, ha llevado a algunas estudiantes musulmanas a recurrir a la Justicia a la espera de que esta garantice su derecho a ejercer su libertad religiosa y, por lo tanto, hacer uso del hiyab en las aulas.

Una estudiante ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Karnataka porque, según ha explicado al diario 'The Hindu', niega a las niñas musulmanas como ella el acceso a la educación y, por lo tanto, las castiga por usar hiyab en la universidad, lo que es una violación de su derecho a la privacidad.

Por temor a los disturbios, el Gobierno estatal ha prohibido grandes concentraciones esta semana después de que las restricciones al yihab provocaran violentas protestas en los últimos meses.

Las autoridades del estado de Karnataka suspendieron en febrero las clases durante tres días a causa de las protestas en relación con el uso del hiyab en las aulas.