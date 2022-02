El Tribunal Supremo de Israel incluye por primera vez entre sus miembros a un musulmán y una mujer mizrají

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Designaciones Judiciales de Israel ha nombrado este lunes a cuatro nuevos miembros del Tribunal Supremo entre los que se incluye por primera vez a un musulmán y a una mujer mizrají.

"Los cuatro nuevos jueces elegidos para el Tribunal Supremo son excelentes", ha remarcado el ministro de Justicia israelí, Gideon Sa'ar, tras el anuncio de Ruth Ronnen, Jaled Kabub, Gila Kafi-Steinitz y Yechiel Kasher como nuevos integrantes del órgano judicial.

El ministro ha remarcado que los cuatro cumplen con los criterios que, dice, había establecido: "Excelencia, equilibrio y diversidad". "No he recibido ni recibiré notas ni imposiciones de partidos extremistas u opositores", ha añadido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Estas declaraciones se dan después de que la 'número dos' del partido Yamina y ministra del Interior, Ayelet Shaked, se opusiera al nombramiento de Ronnen y Kabub. "Si hubiera sido presidente del Comité, los resultados habrían sido diferentes. No es ningún secreto que quería nombrar a otros jueces", ha reconocido Shaked en sus redes sociales.

Así pues, la jueza Kanfi-Steinitz será la primera jueza mizrají de la Corte Suprema, mientras que el magistrado Kabub, será el primer musulmán miembro permanente del Tribunal Supremo.