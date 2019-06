Trump asegura que Rusia le ha informado de que ha retirado a "la mayoría de su gente" de Venezuela

Actualizado 03/06/2019 21:13:58 CET

LONDRES, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que Rusia le ha comunicado que ha retirado a "la mayoría de su gente" de Venezuela después de las reiteradas protestas de Washington por la presencia de militares rusos en la nación caribeña.

"Rusia nos ha informado de que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela", ha afirmado Trump en un escueto mensaje publicado en su cuenta personal y verificada en Twitter.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.