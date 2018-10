Tsipras se reunirá este lunes con el líder de Griegos Independientes

Publicado 26/01/2015 2:56:55 CET

El líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, se reunirá a primera hora de este lunes con el líder del partido conservador Griegos Independientes, Panos Kammenos, un encuentro posiblemente destinado a buscar alianzas tras las elecciones legislativas celebradas en el país.

El propio Kammenos --quien fue diputado de Nueva Democracia-- ha confirmado el encuentro con Tsipras antes de descartar cualquier tipo de colaboración con la formación centrista To Potami. "No vamos a trabajar con un Gobierno que incluya a To Potami", ha recalcado.

Así, ha detallado que ha contactado con el líder de SYRIZA para felicitarle por su victoria en las elecciones, afirmando que su formación "ayudará para que se establezca una nueva realidad social y política por el bien del país, la nación y el pueblo griego".

"Contacté con Tsipras, le felicité por su victoria y le dije que Griegos Independientes, tal y como hemos dicho desde el primer momento, apoyará un cambio en la escena política de nuestro país, en base a los principios que hemos expresado públicamente", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que "ha llegado el momento de reconstruir lo que fue destruido a través de memorándums (con la Unión Europea) y de liberar a Grecia de las cadenas de la subyugación".

"Es un momento de responsabilidad para todos los griegos, independientemente de sus creencias ideológicas y políticas. Es momento de que todos los griegos se unan, ya que los resultados electorales crean una nueva realidad social y política", ha remachado Kammenos.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al 96,72 por ciento del recuento, el partido de Tsipras obtendría el 36,36 por ciento de los votos, lo que se traduciría en 149 escaños, dos menos de los 151 que le darían la mayoría absoluta.

Por su parte, Nueva Democracia, los conservadores del primer ministro saliente Antonis Samaras, ha obtenido el 27,8 por ciento de los votos y 76 escaños. A mucha distancia, se sitúa en tercera posición el ultraderechista Amanecer Dorado, con el 6,29 por ciento de los votos y 17 escaños.

El mismo número de escaños ha logrado el centrista To Potami, que se ha hecho con el 6,06 por ciento de los votos. Por detrás se sitúan los comunistas (KKE), con el 5,49 por ciento y 15 escaños; Griegos Independientes, con el 4,74 por ciento de los votos y trece escaños, los mismos que los socialistas del PASOK, que han recabado el 4,66 por ciento de las papeletas.