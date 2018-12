El tsunami de Indonesia, en imágenes

Actualizado 23/12/2018 19:30:15 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tsunami generado por la entrada en erupción del volcán Anak Krakatoa ha dejado al menos 222 muertos, 843 heridos y 28 desaparecidos al impactar a última hora de este sábado contra la costa oeste de Indonesia, según han informado las autoridades del país en su último balance.

El tsunami, provocado casi con toda seguridad por un gigantesco corrimiento de tierra submarino tras la erupción del volcán, ha afectado a varias zonas del estrecho de la Sonda, que separa las islas indonesas de Java y Sumatra, y sirve de enlace entre el mar de Java y el océano Índico.

Allí hay numerosas áreas turísticas, como precisamente una de las más afectadas, la playa de Tanjung Lesung, en la localidad de Pandeglang, donde al menos 250 empleados de la empresa estatal de servicios públicos PLN disfrutaban de un evento organizado por la compañía junto a sus familias.

Estas son algunas de las imágenes que ha dejado el desastre:

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer . Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO

Finally managed to leave #Anyer now inland on the way with car to #Jakarta Seems like the Indonesian authorities is doing a great job dealing with the situation on the ground. Hopefully people affacted on the coast get their assistance @DivHumas_Polri @BNPB_Indonesia pic.twitter.com/g4H4teZe7t