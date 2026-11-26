El presidente de la Comisión de la UA, Mahmud Alí Yusuf, durante un acto en la capital de Rusia, Moscú, en octubre de 2026 (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha destacado este jueves la "importancia" de la propuesta de Etiopía para acoger un diálogo de paz entre las partes en conflicto en Sudán y ha agregado que "toma nota" del plan y del rechazo frontal de las autoridades sudanesas a la propuesta alegando que Adís Abeba da apoyo a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco de la guerra desatada en abril de 2023.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmud Alí Yusuf, ha dicho que "toma nota de la propuesta de Etiopía para acoger un diálogo e intrasudanés y de la posición expresada por las autoridades de Sudán ante la propuesta", antes de resaltar que el bloque mantiene un "compromiso inamovible" con "una resolución pacífica e inclusiva" al conflicto a partir de "diálogo y negociaciones".

Asimismo, ha destacado que la propuesta presentada por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, podría "contribuir a los esfuerzos en marcha destinados a promover el diálogo entre las partes interesadas sudanesas", al tiempo que ha esgrimido que "todo proceso de esta índole debe ser inclusivo y estar dirigido por los propios sudaneses, con miras a lograr una paz duradera, preservando al mismo tiempo la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán".

Yusuf ha hecho además hincapié en el apoyo de la organización a los esfuerzos acometidos hasta la fecha por el presidente de turno de la UA y mandatario de Burundi, Évariste Ndayishimiye, para "avanzar en la búsqueda de una solución pacífica y duradera al conflicto en Sudán", en "estrecha colaboración" con "todos los socios pertinentes", según un comunicado publicado por el bloque.

Apenas unas horas antes, Getachew Reda, asesor de Abiy, había argüido a través de un mensaje publicado en redes sociales que la propuesta de Adís Abeba "no constituye una maniobra" con la que busque obtener beneficios en las negociaciones ni un intento de "cooptar a los actores políticos sudaneses".

"Es una invitación a los Estados y entidades supranacionales de la región, a ambos lados del mar Rojo, para que comparten esta visión, para que se sumen a esta audaz iniciativa y trabajen con el fin de poner fin al sangriento conflicto en Sudán", argumentó, antes de agregar que "Etiopía es quien más tiene que perder ante la debacle sudanesa".

De esta forma, Getachew incidió en que Adís Abeba "demuestra" con esta propuesta que el país "está dispuesto a asumir la responsabilidad tanto del proceso como de sus resultados". "Es un compromiso que busca, por un lado, disipar cualquier sospecha sobre su neutralidad y, por otro, otorgar plena validez y credibilidad a los frutos de estas iniciativas", defendió.

Por ello, insistió en que todos los interesados en lograr un acuerdo de paz, entre los que incluyó al jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, sumarse "de buena fe" a la iniciativa de Abiy. "El pueblo de Sudán merece toda la paz del mundo", apostilló el asesor del primer ministro etíope.

La propuesta de Adís Abeba fue sin embargo aceptada por la Alianza Fundadora de Sudán (Tasis), una coalición político-militar encabezada por las RSF que ha llegado a anunciar la formación de un gobierno paralelo en zonas bajo su control, y la Alianza Civil Democrática de las Fuerzas Revolucionarias (Sumud), encabezada por el ex primer ministro Abdalá Hamdok.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada de 2021 que derribó a Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas.