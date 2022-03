Ucrania cifra en cerca de 15.600 los soldados rusos muertos en combate

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ucrania ha cifrado este miércoles en cerca de 15.600 los soldados rusos muertos en combate desde el inicio de la guerra, una cifra muy superior a la reconocida hasta ahora por Moscú, que lleva sin facilitar un balance oficial desde principios de marzo.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta oficial en Facebook que hasta la fecha han sido destruidos 517 carros de combate, 267 sistemas de artillería y 80 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindado en el marco de las hostilidades.

Asimismo, ha recalcado que también han sido destruidos 101 aviones, 124 helicópteros, 47 sistemas de defensa antiaérea, 1.008 vehículos, cuatro embarcaciones, 70 tanques de combustible y 42 drones. "Los datos están siendo actualizados. Los cálculos son complicados debido a la alta intensidad de los combates", ha remachado.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declinó el martes pronunciarse sobre las informaciones sobre bajas en las filas rusas en Ucrania publicadas horas antes por el diario 'Komsomolskaya Pravda', que inmediatamente después denunció que había sido objeto de un 'hackeo'.

"No tenemos información y no tenemos autoridad para anunciarla durante una operación militar. Se trata de una prerrogativa que sólo tiene el Ministerio de Defensa", explicó Peskov. El Ministerio de Defensa dijo el 2 de marzo que 498 soldados habían muerto en combate, si bien desde entonces no ha actualizado el balance.