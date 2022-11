Ucrania dice que "no ha asumido nuevas obligaciones" para reactivar el acuerdo para la exportación de grano

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha asegurado este jueves que "no ha asumido nuevas obligaciones" para lograr la reactivación del acuerdo para la exportación de grano desde sus puertos, un día después de que Rusia anunciara su retorno al pacto tras una serie de "garantías" por parte de Kiev.

"Nuestro Estado no ha asumido ninguna nueva obligación que vaya más allá de las ya existentes en el acuerdo sobre grano", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleh Nikolenko, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Así, ha resaltado que "Ucrania no ha usado y no planea usar el corredor de grano con objetivos militares" y ha agregado que Kiev "cumple de forma estricta las cláusulas del acuerdo", antes de rechazar las afirmaciones de Moscú sobre "garantías" sobre que la vía "no será usada para fines militares".

Nikolenko ha recordado que "las partes prometieron garantizar un ambiente seguro y de confianza para el funcionamiento del corredor de grano" y ha reiterado que "Ucrania nunca ha puesto en peligro la ruta". Por otra parte, ha ensalzado que la vuelta de Moscú ha tenido lugar "gracias a la diplomacia activa del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan".

"En coordinación con Ucrania, encontraron palabras que (el presidente ruso, Vladimir) Putin entendió. Fue una postura de fuerza, no una concesión. El regreso de Rusia al cumplimiento de sus obligaciones con la iniciativa del grano ilustra vivamente una fórmula efectiva. Una posición firme y una acción decisiva dan resultados", ha zanjado.

A primera hora de este jueves, un total de seis barcos cargados con grano han zarpado de puertos ucranianos según ha anunciado el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, en el marco de las labores de mediación llevadas a cabo por Ankara.

Horas después de que el miércoles se anunciara la reactivación del pacto, Putin advirtió de que ordenará de nuevo la salida rusa del mismo si Ucrania incumple sus compromisos, en particular en materia de seguridad.

Naciones Unidas y Turquía ejercieron de mediadores antes de dicha firma en julio y también durante la puesta en práctica de los compromisos suscritos. Por su parte, Erdogan ha emprendido en las últimas horas una nueva ronda de contactos con las partes para intentar un acuerdo de cara a una prórroga de esta medida.