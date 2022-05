Ucrania informa del hundimiento de otro buque ruso en el mar Negro

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado este domingo del hundimiento de otro buque ruso en el mar Negro, una nave de desembarco anfibio que habría recibido un ataque de un proyectil lanzado desde un dron ucraniano.

"Un TB2 Bairaktar ucraniano ha destruido otro buque ruso. Esta vez se trata de un buque de desembarco del proyecto 'Serna'. El tradicional desfile de la Flota del Mar Negro rusa del 9 de mayo este año será cerca de la isla de la Serpiente, en el fondo del mar", han informado en Twitter las Fuerzas Armadas en un mensaje en el que se puede ver un vídeo del impacto contra la embarcación rusa.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX