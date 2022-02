Ucrania niega la retirada de las tropas rusas de su frontera a pesar de las informaciones de Moscú

Rusia achaca la situación a una "histeria antirrusa" impulsada desde EEUU

El Ministerio de Defensa ucraniano ha asegurado este jueves que no ha registrado retirada alguna de las tropas rusas desplegadas junto a la frontera con Ucrania a pesar de las insistencias por parte de Moscú de una desescalada.

El titular de la cartera, Alexei Reznikov, ha señalado que "esta mañana, según un informe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, por desgracia, no se ha registrado la retirada de tropas anunciada por Rusia", tal y como ha recogido la agencia RBC-Ucrania.

El ministro ha precisado, no obstante, que sí se están retirando pequeñas unidades, si bien esto no puede calificarse de "retirada total, ni siquiera sustancial". "Esto coincide con las declaraciones de ayer de Estados Unidos de que no hay una verdadera retirada de tropas", ha especificado.

Horas antes, el Gobierno ruso aseguraba que nuevas unidades blindadas del Distrito Militar Oeste han empezado a retirarse de una zona cercana a la frontera con Ucrania para volver a sus cuarteles una vez finalizadas unas maniobras en este área del país.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que estas unidades blindadas "han empezado a moverse hacia su punto de despliegue permanente tras completar los ejercicios planificados en las zonas de entrenamiento". Si bien no ha especificado su destino, ha resaltado que se trasladarán a una distancia de unos mil kilómetros.

Sin embargo, el miércoles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recalcó que los militares ucranianos controlan la situación en la frontera con Rusia, donde se observa una acumulación de tropas, e hizo hincapié en que aún no se ha producido una retirada.

La tensión en torno a Ucrania ha aumentado durante los últimos meses ante el despliegue de efectivos rusos junto a la frontera del país, lo que la comunidad internacional ha entendido como un posible preparativo de cara a una "invasión". Rusia ha rechazado dichas acusaciones y ha acusado a la OTAN de incrementar la actividad militar en la zona.

La Embajada rusa en Estados Unidos ha achacado este mismo jueves la situación en torno a Ucrania a la "histeria antirrusa" que reina en la comunidad internacional. En un comunicado, la legación diplomática ha acusado al Gobierno estadounidense de "impedir que los altos cargos del país aborden la cuestión de forma objetiva".

"Prestamos atención a los comentarios del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que ha acusado a Rusia de desinformar sobre la situación e Ucrania", reza el texto, que indica que es "obvio que existe una tendencia antirrusa en Estados Unidos". "La autohipnosis sobre la inevitabilidad de un ataque ruso persiste", insiste.

"Ha llegado un punto en el que hay una cuenta atrás para una falsa invasión", ha apuntado la Embajada en relación con una entrevista de Price concedida a la cadena CNN. Así, ha pedido al Gobierno estadounidense que deje de "alentar a los periodistas" para crear un "furor militarista" y centrarse en cambio en "cuestiones diplomáticas sobre el conflicto intraucraniano".