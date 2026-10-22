Ucrania y Rusia llevan a cabo un nuevo intercambio de militares muertos en combate en el marco de la guerra

Archivo - Una bandera ucraniana ondea durante una manifestación con motivo del tercer aniversario de la invasión armada rusa a gran escala contra Ucrania, en la Puerta del Sol, a 22 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han recibido este jueves los cuerpos de más de 250 soldados muertos en la guerra con Rusia, en el marco de un nuevo intercambio en Bielorrusia que ha incluido la recepción por parte de Moscú de los cuerpos de 25 militares fallecidos en el marco de las hostilidades desatadas en febrero de 2022.

El Centro de Coordinación de Ucrania para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra ha señalado que "los cuerpos de 252 muertos que, según la parte rusa pertenecen a militares ucranianos, han vuelto a Ucrania". Así, ha confirmado que ya hay procesos de identificación en marcha.

"Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por su asistencia y apoyo en la implementación de las medidas de repatriación", ha apuntado el organismo a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El intercambio de cuerpos, que ha tenido lugar en el paso de Novaya Guta, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, ha incluido la entrega de 25 cadáveres a la parte rusa, según ha recogido la agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA.