La UE abre la puerta a designar a los hutíes como grupo terrorista tras pedirlo los países del Golfo

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante su intervención en el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia), en un debate sobre la escalada de ataques rusos en el mar Negro. - PHILIPPE BUISSIN

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha dejado abierta este martes la posibilidad de incluir a los rebeldes hutíes de Yemen en la lista europea de organizaciones terroristas, aunque ha advertido de que una decisión de este tipo requeriría el acuerdo unánime de los Veintisiete, después de que varios eurodiputados y los países del Golfo hayan reclamado adoptar esta medida ante la escalada de ataques del grupo contra Arabia Saudí y el Gobierno yemení.

"Los hutíes están cometiendo actos de terrorismo, y he oído a muchos de ustedes plantear también la cuestión de designar a los hutíes como organización terrorista. Para ello necesitamos que todos los Estados miembros estén de acuerdo", ha señalado Kallas durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia).

La jefa de la diplomacia europea ha evitado precisar si el bloque comunitario está estudiando formalmente esta posibilidad, aunque ha condenado los últimos ataques perpetrados por los rebeldes yemeníes, a los que ha acusado de emplear "tácticas terroristas de manual" contra objetivos civiles para sembrar el miedo entre la población de la región y la comunidad internacional.

En concreto, se ha referido a los ataques registrados durante las últimas dos semanas contra el palacio presidencial de Yemen, en Adén, y el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, así como contra zonas residenciales de la capital saudí, que han dejado decenas de civiles muertos y cientos de heridos.

"Los hutíes quieren cambiar el equilibrio de poder en la región y legitimar su estatus, y utilizan objetivos civiles para ello", ha denunciado Kallas, antes de recordar que los ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles están "estrictamente prohibidos" por el Derecho Internacional humanitario.

Asimismo, ha reiterado la "plena solidaridad" de la Unión Europea con Arabia Saudí y el Gobierno de Yemen y ha acusado a Irán de estar detrás del apoyo militar a los rebeldes. "Los hutíes no actúan solos. Están financiados, equipados y entrenados por Irán, y el manual es exactamente el mismo", ha afirmado.

LOS PAÍSES DEL GOLFO RECLAMAN SU DESIGNACIÓN COMO GRUPO TERRORISTA

Las declaraciones de Kallas llegan después de que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Omán y Qatar, reclamara este domingo a la comunidad internacional que designe a los hutíes como organización terrorista, en respuesta a la escalada de ataques en la región.

En el comunicado final de su reunión ministerial celebrada en Manama, Bahréin, los países del Golfo pidieron tratar a la milicia hutí del mismo modo que a otros grupos terroristas que amenazan "la seguridad, la paz, el desarrollo y la prosperidad", así como poner fin a cualquier apoyo que le permita adquirir misiles y vehículos aéreos no tripulados.

Estados Unidos ya incluyó en 2024 a los hutíes, conocidos oficialmente como Ansar Alá, en su lista de organizaciones terroristas en respuesta a sus ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo, una medida que Washington justificó por la necesidad de restringir su financiación y su acceso a los mercados financieros.