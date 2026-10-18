La UE condena el ataque de colonos a diplomáticos europeos en Cisjordania y pide responsabilidades

Archivo - Imagen de la localidad palestina de Taibé, en Cisjordania, objeto de ataques de los colonos israelíes - Sally Hayden / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha condenado este domingo la agresión sufrida el sábado por un convoy diplomático europeo en Taibé, al este de Ramala, en Cisjordania, obra de colonos israelíes y ha pedido rendición de cuentas de los responsables

"La UE condena contundentemente los últimos ataques de colonos violentos en Cisjordania, incluido el perpetrado contra diplomáticos europeos", explica el organismo de la UE en un comunicado oficial.

Bruselas "toma nota positiva" de las declaraciones de dirigentes israelíes condenando los ataques, "pero esperamos una plena rendición de cuentas y medidas eficaces para evitar que haya nuevos actos de violencia y acoso violento contra los palestinos", así como contra periodistas.

En particular destacan el momento sensible actual por el inicio de la recolección de la aceituna en los olivares palestinos, una de las principales fuentes de ingreso de la población.

"Instamos a Israel a cumplir íntegramente con el Derecho Internacional Humanitario y la Ley de Derechos Humanos y a paralizar la ampliación de los asentamientos", ha añadido Bruselas.

Un grupo de colonos israelíes atacó el sábado a varios diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, al este de Ramala, en Cisjordania. Entre ellos estaban la cónsul general belga en Jerusalén, Anick Van Calster, varios diplomáticos polacos y el alcalde de la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, Bernard Baudoux, de 78 años.

Baudoux ha explicado que durante la agresión fue "arrojado al suelo" a pesar de llevar la banda con los colores de la bandera francesa que lo identificaban como cargo electo. Los diplomáticos visitaba a los palestinos que realizaban la cosecha de aceitunos en estos olivares.