La UE será coanfitriona de la reunión del 7 de febrero del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela

Publicado 03/02/2019 13:35:51 CET

BRUSELAS, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UE se ha sumado como coanfitriona a la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que se celebrará el próximo jueves, 7 de febrero en Montevideo en un principio a iniciativa de México y Uruguay, dos de los principales países latinoamericanos que se han negado a reconocer a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

En un comunicado conjunto de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ambos anuncian que Uruguay y la UE "coorganizarán la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela" y especifican que la reunión se convoca a nivel de ministros.

La UE ya se sumó al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela el 31 de enero para "contribuir a crear las condiciones para un proceso político pacífico que habilite a los venezolanos para decidir su propio futuro mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles conforme a la Constitución del país".

En la reunión estarán representados la UE y ocho de sus países miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay por parte latinoamericana. México, país con el que inicialmente se contaba, finalmente ha rechazado participar.

"Primero se tienen que poner a dialogar las partes", explicaba recientemente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. "No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos. Por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir. Para que otros no intervengan", argumentaba López Obrador.