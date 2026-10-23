La UE vigilará las elecciones del domingo en Serbia y pide que se respeten los estándares democráticos

Archivo - La bandera de la Unión Europea ondea frente al edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo. - Philipp Von Ditfurth/Deutsche Pr / Dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea seguirá "de cerca" las elecciones previstas para este domingo 25 de octubre en Serbia, país candidato a ingresar en la Unión Europea, y ha reclamado que los comicios sean "libres, justos y transparentes" y se celebren conforme a los estándares democráticos europeos e internacionales.

"Las elecciones libres, justas y transparentes son fundamentales para la democracia europea. Deben organizarse de acuerdo con las normas europeas e internacionales", ha afirmado el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Christian Wigand, durante una rueda de prensa en Bruselas.

El portavoz ha respondido así al ser preguntada por las críticas de la presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, que ha cuestionado la imparcialidad de la misión europea de observación electoral por su composición. Ante estas acusaciones, el bloque advierte de que se toma "muy en serio cualquier intento de desacreditar" a los eurodiputados que participan en estas misiones.

En este sentido, Wigand ha defendido que los observadores internacionales desempeñan un papel importante para garantizar el respeto del proceso democrático y la rendición de cuentas, y ha subrayado que su trabajo se basa en criterios de "imparcialidad" y en una amplia experiencia en la supervisión electoral.

Asimismo, el portavoz comunitario ha pedido a todos los países, incluidos los candidatos a ingresar en la UE, que colaboren de manera "constructiva y transparente" con las misiones internacionales de observación, y ha destacado el despliegue de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a petición de las autoridades serbias, así como la invitación al Parlamento Europeo, como pasos importantes para garantizar la credibilidad del proceso.

"Las misiones de observación electoral desplegadas por organizaciones internacionales consolidadas, incluidas aquellas en las que participan miembros del Parlamento Europeo, desempeñan un papel importante para garantizar el respeto del proceso democrático y la rendición de cuentas. Su trabajo se basa en normas claras, imparcialidad y una amplia experiencia", ha remachado.