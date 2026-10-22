UNICEF denuncia ocho niños muertos en seis días por disparos o ataques de Israel en la Franja de Gaza

Niños desplazados camino a recoger agua en el campo de Nuseirat, en la Franja de Gaza - Hassan al-Jedi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este jueves que ocho niños han muerto en la Franja de Gaza por disparos o ataques del Ejército israelí en tan solo seis días, lo que eleva a 351 el número de menores palestinos muertos a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde octubre de 2025, cuando Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) accedieron a un alto el fuego.

Es el caso de "Mohamed, de 14 años, (que) volvía a casa desde un centro de aprendizaje apoyado por UNICEF en Deir al Balá, cuando" fue alcanzado por un dron israelí el pasado sábado. "Al día siguiente, Misk, de seis años, alumna de primero de primaria (...) estaba en casa cuando, según la información recibida, murió por disparos en Al Maghazi", ha denunciado el organismo en un comunicado.

Al igual que Tamer, de 12 años, Baraa, de 14, ambos muertos, y una veintena de niños que han resultado heridos en menos de una semana en la Franja de Gaza, lo cual muestra un "nivel de violencia contra la infancia inaceptable", alerta UNICEF.

La agencia de la ONU ha recordado además que, aquellos menores que sobreviven se enfrentan a enormes dificultades para la recuperación física "y mental", habida cuenta de la "devastación" del sistema de salud de la Franja.

Es el caso de Raghad, de 16 años, que se mantiene a la "espera, sin saber cuándo" podrá ser operada o recibir el tratamiento adecuado para extraer la bala que tiene entre su columna vertebral y sus pulmones, después de que las fuerzas israelíes la dispararan por la espalda. "Sufre dolor constante y tiene dificultades para respirar. Los médicos afirman que necesita una intervención quirúrgica, pero no pueden operarla de forma segura sin el equipo necesario para obtener imágenes diagnósticas nítidas", señala UNICEF.

El organismo ha lamentado que el alto el fuego, que ha cumplido recientemente un año desde su entrada en vigor, "ha fallado" a la infancia, dado que "no protege" a unos niños que ya han visto "truncadas" sus vidas en otras ocasiones.

"Los niños y niñas deben estar protegidos dondequiera que estén. En casa, mientras juegan, de camino a clase o de vuelta a casa, en cualquier lugar. Ya han sufrido bastante", recuerda UNICEF.

Es por ello que emplaza a las autoridades de Israel a tomar "medidas inmediatas y decisivas" que protejan a los niños del enclave palestino, cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, lo cual se traduce, entre otras cuestiones, en "respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en todos los ataques".