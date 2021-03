Reino Unido no envió datos sobre más de 100.000 condenas a la Unión Europea por un fallo informático

El fallo informático que no fue corregido en ocho años afectó a casi 200 asesinos y violadores

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido no envió datos sobre las condenas a prisión de un total de 112.490 presos a la Unión Europea debido a un fallo informático que no fue subsanado en ocho años, según ha adelantado el diario 'The Guardian'.

Entre los condenados, habría casi 200 asesinos y violadores cuyos registros la Unión Europea no habría recibido por lo que, en caso de que estos entraran en alguno de los países de la unión, las autoridades no tendrían conocimiento de sus antecedentes.

Los países más afectados por el fallo habrían sido Polonia, Irlanda y Rumanía.

Según el diario británico, el fallo se conocía desde hace al menos seis años, pero no se hizo público por temor al "impacto" en la reputación de las fuerzas de seguridad británicas.

El fallo afecta especialmente a personas con doble nacionalidad de la Unión Europea y personas que no tienen su huella dactilar en la ficha policial.

Uno de los casos descritos por el periódico es el de 15 nacionales polacos condenados cuyas penas no fueron notificadas a su país natal debido a que el ordenador los catalogó erróneamente como nacidos en las islas Pitcairn, un territorio británico de ultramar situado en el sur del océano Pacífico.