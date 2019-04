Varios edificios incendiados durante una jornada de protestas en Honduras

Publicado 30/04/2019 1:32:34 CET

TEGUCIGALPA, 30 Abr. (Reuters/EP) -

Al menos tres edificios públicos y uno privado han sido parcialmente incendiados este lunes en Tegucigalpa, la capital de Honduras, durante una jornada en la que miles de personas han protestado contra una supuesta pretensión del Gobierno de privatizar los servicios de salud y educación pública, según han informado las autoridades.

El centro de la capital se ha convertido en una batalla campal entre las fuerzas antidisturbios que, con gases lacrimógenos, impidieron el avance de manifestantes encapuchados que les lanzaron piedras, palos y cócteles molotov y prendieron fuego a las oficinas de la Alcaldía de Tegucigalpa, según oficiales.

Las manifestaciones ocurren mientras continúa una suspensión de labores en las escuelas públicas y los servicios de consulta externa en los hospitales convocadas el viernes por los gremios de maestros y médicos, en protesta por la aprobación de una ley que, aseguran, privatizaría estos servicios.

El Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, niega que con la legislación pretenda privatizar la educación y la salud o impulsar despidos masivos de maestros y médicos.

"Los que salen a protestar no han entendido o no quieren entender la ley", ha indicado este lunes el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. "No hay nada que diga que habrá despidos", ha aseverado.

Las protestas se han extendido a otras ciudades del país centroamericano donde maestros, estudiantes y médicos marcharon. Al menos seis manifestantes fueron detenidos en la capital y un joven fue herido de gravedad, tal y como han denunciado varios organismos de Derechos Humanos.