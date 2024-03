La viuda de Navalni defiende que Putin no es el "presidente legítimo" de Rusia

Yulia Navalnaya, esposa del opositor ruso Alexei Navalni - SVEN HOPPE - DPA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Yulia Navalnaya, la viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalni, fallecido a mediados de febrero en una prisión del Ártico, ha asegurado este martes que Vladimir Putin no es el "presidente legítimo" de Rusia dado que los resultados oficiales de las elecciones celebradas durante el pasado fin de semana en el país "carecen de significado".

"Hemos demostrado que Putin no es nuestro presidente. No le hemos elegido", ha dicho en relación con la protesta convocada el domingo durante los comicios en el marco de la iniciativa 'Mediodía contra Putin', que fue anunciada por el propio Navalni antes de su muerte.

Navalnaya ha dado las gracias a quienes la acompañaron "durante seis horas" el domingo en el colegio electoral. "Gracias por venir, llorando, riendo. Gracias por gritar que estáis conmigo y con Navalni", ha aseverado antes de afirmar que los manifestantes "le devuelven la esperanza", según un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X.

Poco antes de que comenzaran el viernes las presidenciales, la viuda de Navalni instó a la población a acudir a las 12.00 horas (hora local) a los centros de votación del país para protestar contra lo que considera un fraude electoral de la mano de Putin, que buscaba revalidar su mandato y que se ha hecho con más del 87 por ciento de los votos y una participación "récord", según resultados oficiales.

Navalnaya ha instado a la comunidad internacional a no reconocer estos resultados y "ayudar a los ciudadanos rusos que se oponen a Putin". "Les insto a que finalmente escuchen la voz de la Rusia libre y adopten una postura de principios contra ella. No reconocer los resultados de las elecciones falsificadas, no reconocer a Putin como presidente legítimo de Rusia", ha resaltado.