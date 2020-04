El volcán 'Kratatoa' entra en erupción con columnas de humo de más de 500 metros de altura

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El volcán 'Krakatoa', en la provincia indonesia de Lampung, ha entrado en erupción este viernes, expulsando una columna de cenizas y humo de hasta 500 metros de altura, aunque no se tiene constancia ni de víctimas ni de daños materiales, según ha informado el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG).

La primera erupción comenzó en torno a las 21.58 y duró un minuto y 12 segundos, seguido de una nueva detonación, la más potente, a las 22.35, que se prolongó durante 38 minutos y 4 segundos, que arrojó una columna de cenizas de 500 metros de altura hacia el norte, según el comunicado recogido por el 'Jakarta Post'.

Tras las dos grandes explosiones, el volcán siguió arrojando ceniza y humo hasta bien entrada la madrugada.

Anak Krakatau is erupting now. The first image is from our webcam:https://t.co/O8KFco7NOx



The second photo was taken from our observatory (~43 km from the volcano). pic.twitter.com/nlHHWIyuAw