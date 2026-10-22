Von der Leyen y Costa celebran el Sájarov al TPI y reclaman que pueda trabajar "sin presiones ni intimidaciones"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante el Consejo Europeo celebrado en octubre de 2026 en Bruselas - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han celebrado este jueves la concesión del premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a sus funcionarios, reivindicando el "firme apoyo" de Europa al Derecho Internacional y a "la lucha contra la impunidad" de los crímenes más graves.

"El Tribunal Penal Internacional debe ser libre para cumplir su misión de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, quien ha subrayado que, para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, "la justicia significa tener voz".

Von der Leyen ha acogido con satisfacción la concesión del galardón a la corte y ha reivindicado la importancia de preservar la independencia de la misma frente a las presiones externas, en un contexto marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la institución y varios de sus integrantes.

"Este galardón envía un poderoso mensaje al mundo: Europa se mantiene firmemente comprometida con el Derecho Internacional, la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves", ha dicho por su parte Costa, reivindicando que la Unión Europea seguirá respaldando al tribunal.

En este sentido, el presidente del Consejo Europeo ha defendido que "no puede haber una paz duradera sin justicia y rendición de cuentas", al tiempo que ha felicitado tanto a la institución judicial con sede en La Haya como a sus funcionarios por recibir el reconocimiento que concede anualmente el Parlamento Europeo.

Las declaraciones de los dos más altos cargos de las instituciones comunitarias llegan después de que la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, integrada por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y los líderes de los grupos políticos, haya decidido conceder el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2026 al Tribunal Penal Internacional y a sus funcionarios.

El reconocimiento se produce en un momento de especial tensión entre el tribunal y Estados Unidos, después de que la Administración estadounidense haya impuesto sanciones contra varios de sus jueces y fiscales por sus investigaciones sobre presuntos crímenes internacionales, incluidas las relacionadas con la guerra en la Franja de Gaza.

A esas sanciones se suman otras medidas restrictivas aprobadas por el Departamento del Tesoro de EEUU --que están sujetas a una moratoria inicial de seis meses-- y se dieron a conocer horas después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de reconocer a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en los días anteriores para sí mismo.