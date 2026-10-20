Von der Leyen y Metsola felicitan a Niculescu como nuevo primer ministro de Rumanía

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han felicitado este martes a Luca Niculescu por su elección como nuevo primer ministro de Rumanía, al tiempo que han destacado la importancia de reforzar la seguridad europea y avanzar hacia una Unión Europea "más fuerte y unida" ante los desafíos actuales.

"Tenemos importantes tareas por delante: crear oportunidades para los ciudadanos y las empresas y reforzar la seguridad en nuestro flanco oriental. No hay tiempo que perder", ha señalado Von der Leyen en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha llamado a "avanzar juntos, por Rumanía y por Europa".

Por su parte, Metsola ha trasladado sus felicitaciones y sus deseos de "mucho éxito" al nuevo jefe del Ejecutivo rumano, destacando el papel que desempeña Bucarest en la construcción del futuro de la Unión Europea, especialmente en el actual contexto de seguridad.

"En un momento en el que la seguridad y la necesidad de una Europa más fuerte y unida son más importantes que nunca, Rumanía tiene un papel importante que desempeñar en la configuración del futuro europeo", ha defendido en un mensaje en rumano la presidenta de la Eurocámara.

El Parlamento de Rumanía ha aprobado este martes el nuevo gobierno encargado al primer ministro, Luca Niculescu, poniendo así fin a meses de inestabilidad política siendo el tercer candidato propuesto por el presidente del país desde el pasado abril.

El Ejecutivo encabezado por el diplomático rumano, que recibió el encargo de formar gobierno a principios de octubre, ha sido aprobado con 280 votos a favor y 58 en contra, superando así los 233 apoyos necesarios para la toma de posesión.

El gabinete ha salido adelante con el respaldado del Partido Nacional Liberal (PNL), la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR) y el Partido Socialdemócrata rumano (PSD), formación que ostenta la mayor parte de carteras ministeriales, si bien también hay independientes en el nuevo gobierno, recoge la agencia de noticias Mediafax.

Niculescu, en sus primeras declaraciones al conocer la aprobación de su ejecutivo, ha agradecido el voto a favor de los 280 diputados "que nos honra, por supuesto, pero, ante todo, nos confiere una responsabilidad, porque conocemos las condiciones".