Zurabishvili gana la primera vuelta electoral de Georgia pero tendrá que medirse a Vashadze en segunda

Publicado 29/10/2018 8:40:09 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ex embajadora en Francia Salomé Zurabishvili ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Georgia, pero no con la mayoría suficiente, por lo que tendrá que enfrentarse al ex ministro de Exteriores Grigol Vashadze en la segunda vuelta.

Según los resultados oficiales difundidos este lunes por la Comisión Electoral Central, ya con el escrutinio completado, Zurabishvili ha obtenido el 38,7 por ciento de los votos, mientras que Vashadze se ha quedado con un 37,7 por ciento.

Los dos candidatos se mantuvieron en situación de empate técnico hasta última hora del domingo, si bien finalmente la jefa de la Comisión Electoral Central, Tamara Zhvania, anunció, con el 13,8 por ciento de las papeletas contadas, que Zurabishvili partía con ventaja.

Zurabishvili, del Partido Sueño Georgiano, era la favorita según las encuestas, Ahora tendrá que revalidar su victoria frente a Vashadze, del Movimiento Único Nacional, en una segunda vuelta que tendrá que celebrarse en las próximas dos semanas, informa la agencia de noticias Sputnik.