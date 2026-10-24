Torres advierte de que Canarias perderá derechos y recursos si la derecha y la ultraderecha llegan al Gobierno

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres - CEDIDO POR PSOE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este sábado de que las islas perderán derechos y recursos si la derecha y la ultraderecha llegaran al Gobierno de España tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante el acto de presentación de las candidaturas socialistas en las islas para el 29N, el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado que, con PP y VOX, el archipiélago tendría un Ejecutivo central que le "daría la espalda" con el fenómeno migratorio.

En este punto, ha hecho especial hincapié en que lo que harían sería dejar en Canarias a los inmigrantes, tanto mayores como menores, que arribaran de manera irregular.

Asimismo, ha asegurado que las islas perderían 1.300 millones de euros adicionales al año que "ya se han conseguido" a través del Gobierno de España con el acuerdo de parte del Ejecutivo autonómico.

Torres también ha citado entre los avances en riesgo la cogestión de los aeropuertos que previsiblemente se firmará la próxima semana, y la defensa del Estado autonómico y del Régimen Económico y Fiscal (REF). "Todo eso lo van a perder los canarios si gobierna la derecha ultra y ultraderecha", expuso.

Además, ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de asumir las posiciones de Vox con el objetivo de llegar a la Presidencia del Gobierno y ha advertido de que ese acercamiento puede implicar una pérdida de derechos y una involución democrática, aunque se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las próximas elecciones.

LISTAS Y CANDIDATURAS

Por su parte, las listas con las que concurre el PSOE Canarias a las elecciones, en sus seis primeros puestos, son las siguientes: Al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife: José Antonio Valbuena, Marta Arocha, Sergio Matos, Teresa Gutiérrez, David Peraza y Josefa Mesa.

Mientras, por la provincia de Las Palmas serán Dolores Corujo, Luc André Diouf, Vanesa Cabrera, Pedro Sosa, Ada Santana y Alberto Guevara Hernández.

En cuanto a las candidaturas al Senado, son Pedro Martín y Alicia Alvarez (Tenerife), Juan Jesús Facundo y Marta Saavedra (Gran Canaria), Paloma Hernández (Fuerteventura), Francisco Manuel Fajardo (Lanzarote), Juan Luis Navarro (La Gomera), Alpidio Armas (El Hierro) y Kilian Sánchez San Juan (La Palma).