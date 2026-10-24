Torres advierte de que Canarias perderá derechos y recursos si la derecha y la ultraderecha llegan al Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d - María José López - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este sábado de que las islas perderán derechos y recursos si la derecha y la ultraderecha llegaran al Gobierno de España tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante el acto de presentación de las candidaturas socialistas en las islas para el 29N, el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado que, con PP y VOX, el archipiélago tendría un Ejecutivo central que le "daría la espalda" con el fenómeno migratorio.

En este punto, ha hecho especial hincapié en que lo que harían sería dejar en Canarias a los inmigrantes, tanto mayores como menores, que arribaran de manera irregular.

Asimismo, ha asegurado que las islas perderían 1.300 millones de euros adicionales al año que "ya se han conseguido" a través del Gobierno de España con el acuerdo de parte del Ejecutivo autonómico.

Torres también ha citado entre los avances en riesgo la cogestión de los aeropuertos que previsiblemente se firmará la próxima semana, y la defensa del Estado autonómico y del Régimen Económico y Fiscal (REF). "Todo eso lo van a perder los canarios si gobierna la derecha ultra y ultraderecha", expuso.

Además, ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de asumir las posiciones de Vox con el objetivo de llegar a la Presidencia del Gobierno y ha advertido de que ese acercamiento puede implicar una pérdida de derechos y una involución democrática, aunque se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las próximas elecciones.