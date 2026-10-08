El 79% de las agresiones al personal sanitario en Canarias es de tipo verbal

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha informado este jueves en el Parlamento de Canarias de que el 79% de las agresiones que sufren los trabajadores sanitarios en las islas es de tipo verbal en un contexto al alza en todas las comunidades autónomas.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión ha defendido, no obstante, que el clima de trabajo en los centros sanitarios del archipiélago es de "normalidad y respeto" en relación a las casi 14 millones de consultas registradas en 2025.

Monzón ha mostrado su "solidaridad y apoyo" a los trabajadores agredidos y puesto a su diposición el plan de prevención que el Servicio Canario de Salud (SCS) tiene a disposición desde 2007, si bien ha puesto sobre la mesa que el aumento de notificaciones también tiene que ver con la mejora de los sistemas de registro, una mayor concienciación del problema entre los profesionales y el aumento de la actividad asistencial.

Así, ha detallado que el plan hace frente a este problema con medidas de intervención y asistencia como el registro informático de las agresiones que se comunican desde la gerencia, un registro de las solicitudes de asesoramiento jurídico que se tramita a través de los colegios de abogados y la remisión a la Fiscalía, Policía Nacional y Guardia Civil de las denuncias recibidas.

Paralelamente, ha dicho, ha aumentado el número de efectivos de seguridad en los centros sanitarios "con presencia permanente cuando es necesario" y se han instalado también mamparas, sistemas internos de alarma 'antipánico', software de avisos en ordenadores y apertura de puertas.

La consejera ha comentado también que se ha trabajado en formación y en prevención con cursos específicos para los profesionales y se ha dispuesto cartelería de concienciación dirigida a usuarios y a pacientes.

Asimismo ha avanzado que hay negociaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para aplicar en toda Canarias el protocolo que ya existe con el Colegio de Médicos de Las Palmas para poder tramitar las denuncias con más rapidez.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha tildado de "curioso" que los médicos vayan a una huelga indefinida si, tal y como apuntan desde el SCS, "se les sube el sueldo y se les mejoran condiciones laborales", al tiempo que se ha preguntado por qué hay tantas bajas entre los trabajadores sanitarios.

En esa línea ha dicho que en algunos casos "no se sustituyen la reducción de jornada, los permisos de lactancia o las incapacidades temporales" lo que incrementa el "estrés laboral" y repercute directamente en los profesionales.

En ese sentido ha comentado que las agresiones son "un paso más" que se suma al "maltrato generalizado" que sufre el personal.

Ha dicho que "llueve sobre mojado" y en el caso concreto de los enfermeros ha comentado que "ni uno" quiere jubilarse en ese trabajo y buscan otra salida laboral o trabajar en el extranjero. "La violencia se suma al modelo de contratación que tenemos con los enfermeros", ha apuntado.