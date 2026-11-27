Archivo - Salvamar 'Adhara' de Salvamento Marítimo con base en la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

Medios aéreos y marítimos operan en el lugar. Se desconoce el número y estado de salud de las personas migrantes a bordo de la embarcación

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

La salvamar Navia y el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo operan este viernes en el rescate de una embarcación irregular que fue interceptada a 39 millas al sur de La Restinga, en El Hierro.

La alerta fue notificada poco antes de las 07.00 horas de este viernes al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) por el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo, según ha informado el departamento regional a Europa Press.

El Cecoes 112 y Salvamento Marítimo aún no pueden confirmar cuántas personas migrantes viajan en el cayuco, así como su estado de salud, ya que aún persiste el operativo de rescate.