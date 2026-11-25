Colectores de vertidos de Yaiza y Uga, en Lanzarote - ACUAES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) ha enviado al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), para su publicación en los próximos días, el anuncio de licitación de las obras de los colectores que recogerán y transportarán los vertidos procedentes de los núcleos de Yaiza y Uga, en Lanzarote, hasta la estación de bombeo de aguas residuales de Puerto Calero y desde ahí a la depuradora de Tías que posibilitará su utilización como aguas regeneradas.

La licitación es por 6.066.313 euros y además se ha licitado el contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra por un importe de 304.935 euros, según ha informado ACUAES en nota de prensa.

Este contrato incluye la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud, así como la supervisión y el seguimiento medioambiental de los trabajos.

Al respecto, indica que la licitación de las obras y de la asistencia técnica ha sido posible tras la firma de la segunda adenda al convenio suscrito entre ACUAES y el Consorcio del Agua, ya que esto permitirá incrementar la inversión en actuaciones de saneamiento y depuración en la isla hasta alcanzar los 52,5 millones de euros frente a los 37,5 que contemplaba el convenio suscrito el 21 de julio de 2021 y su adenda firmada el 21 de octubre de 2024.

El acuerdo fue suscrito este martes, de manera telemática, por la presidenta de ACUAES, Mª Rosa Cobo, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, lo que ha permitido completar las actuaciones que ACUAES está desarrollando en la isla para "mejorar los sistemas de saneamiento y depuración" de Arrecife y Tías, así como solucionar los problemas de incumplimiento de las directivas europeas en materia de tratamiento de aguas residuales y avanzar en la regeneración del agua para su posterior reutilización en el riego.

Las obras licitadas se centran en la ejecución de 11,2 kilómetros de colectores para la gestión de las aguas residuales y 6,2 kilómetros de tubería de agua regenerada para dar servicio a los regantes, así como la ejecución de tres estaciones de bombeo (EBAR) en Yaiza, Uga y Barranco del Agua, además de un depósito de agua regenerada para utilizar una parte de este recurso para su uso en el regadío, servicios municipales de limpieza, así como riego de parques y jardines.

También se contempla la ejecución de un nuevo emisario terrestre en Tías y la rehabilitación del tramo de difusores del emisario submarino existente para mejorar las condiciones actuales de dilución del vertido. Estos proyectos se licitarán una vez se ultime la correspondiente reserva de Dominio Público Marítimo Terrestre.

Así, junto a estas actuaciones, ACUAES está ejecutando las obras de ampliación de la depuradora de Arrecife, que prestará servicio a una población de 126.000 habitantes equivalentes. Los trabajos presentan un grado de ejecución del 88%, estando prevista su finalización en julio de 2027.

De esta forma, señala que se ha completado la totalidad de la obra civil correspondiente a las estructuras proyectadas, por lo que los trabajos se centran actualmente en la finalización de la instalación, conexionado y verificación del correcto funcionamiento de los equipos electromecánicos, así como en la ejecución de los trabajos de urbanización y cierre perimetral del recinto de la EDAR.

Respecto al proyecto de ampliación del emisario de Arrecife, el pasado 7 de octubre se publicó el anuncio de adjudicación de los servicios de asistencia técnica para la elaboración del proyecto de construcción de las obras de terminación del emisario a la empresa INGIOPSA INGENIERIA S.L., por importe de 53.359 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Además el 10 de agosto se firmó el acta de comprobación de replanteo de las obras de ampliación y mejora de la actual EDAR de Tías, de tal forma que se inició la fase de ejecución de las obras, centradas actualmente en el movimiento de tierras en la zona de la nueva decantación secundaria y encauzamiento del barranco. También se han iniciado los trabajos en las impulsiones y en la EBAR de Puerto Calero.

Las obras de la EDAR, apuntan, deberán estar finalizadas en mayo de 2028, iniciándose la fase de puesta en marcha, que se prolongará durante un plazo de seis meses. Los trabajos en las impulsiones y la EBAR de Puerto Calero terminarán en enero del 2028.

Estas actuaciones serán financiadas al 50% por los fondos FEDER 2021-2027 correspondientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El 50% restante será anticipado por ACUAES con cargo a sus fondos propios (40%) y con una operación de préstamo (10%); ambos serán recuperados del Consorcio vía tarifas a partir del inicio de la explotación de las nuevas instalaciones.