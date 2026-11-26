Tenerife Cook Music Fest agota la preventa de su sexta edición en menos de media hora - TENERIFE COOK MUSIC FEST

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tenerife Cook Music Fest ha agotado en menos de media hora las 5000 entradas de la preventa de su sexta edición, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La venta, que arrancó hoy a las 12:00 horas, ha experimentado lo ocurrido en sus dos últimas preventas, y de nuevo sin que se conozca todavía ningún nombre del cartel de una cita en la que volverán a sonar tres 'moods': Urban, Latin y Tropic, según ha señalado la organización del evento en una nota.

Así, el público ha vuelto a comprar a ciegas, confiando en una cita que en 2026 reunió a más de 115 000 personas en tres días, con dos jornadas sin entradas, y dejó en Tenerife un impacto económico de 35,4 millones de euros.

VENTA GENERAL

Quienes se hayan quedado sin entrada tendrán una nueva oportunidad con la venta general, cuya fecha se anunciará próximamente. Para recibir información sobre ello, es preciso registrarse en cookmusicfest.es. Las entradas, además, se pueden pagar a plazos.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Comercio de Canarias, Juventud de Canarias, IDEO, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Comercio de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.