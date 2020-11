La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) espera que lo ocurrido en Arguineguín con los inmigrantes "no se vuelva a repetir"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha celebrado este lunes el desmantelamiento del muelle de Arguineguín tras un fin de semana en el que "no llegaron pateras o cayucos" a la isla, esperando que lo ocurrido con los inmigrantes "no se vuelva a repetir".

Bueno ha querido además agradecer el "trabajado incansable" de los profesionales que han estado en el muelle de Arguineguín, así como del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. En concreto, destacó la labor de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja Española que han prestado ayuda humanitaria "a los más de 12.000 migrantes que han pasado los últimos tres meses y nueve días por el puerto de Arguineguín".

Asimismo, destacó la labor de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de los efectivos de las Fuerzas Armadas, así como a los letrados del Colegio de Abogados de Las Palmas y a los medios de comunicación, siendo estos últimos, a su entender, "el altavoz que ha logrado colocar en la agenda política del Estado la crisis migratoria que continúa afectando a Canarias mostrando las condiciones de insalubridad y las carencias que hacían del recinto un lugar inhabitable para la estancia de personas".

Por ello, espera que este hecho "no se vuelva a repetir por parte del Gobierno de España porque las personas migrantes no merecen para nada este trato indigno que les han dado", subrayando que esto "no puede volver a suceder bajo ningún concepto" en España, según informó el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa, después de que en la mañana de este lunes hayan desinfectado los operarios del Ayuntamiento de Mogán las carpas, baños químicos, vallas, y en general los 400 metros de longitud del campamento de emergencia.

Por otro lado, la alcaldesa también ha querido agradecer al presidente de Canarias el "apoyo que le ha mostrado desde el primer momento para que el desmantelamiento sea ya una realidad, además de asegurar que a partir de este momento las personas procedentes de pateras y cayucos llegarán al Muelle de Arguineguín y, como ocurría antes de que se instalara el campamento, se les atenderá y seguidamente serán trasladados a instalaciones habilitadas".

Por contra, ha mostrado su "decepción absoluta" con el Gobierno de España en la gestión de esta crisis migratoria, al tiempo que ha aplaudido que la Fiscalía de Canarias haya recurrido el archivo de la denuncia que ella misma presentó en octubre por el "mal estado en el que se encontraban los migrantes en el Muelle de Arguineguín".

En este sentido, apuntó que habrá que ver "cómo avanzan las investigaciones de la Fiscalía" para actuar en consecuencia porque, dijo, la "vulneración de los derechos humanos de estas personas no puede quedar en vano".

En relación con ello, Bueno consideró que deben depurarse responsabilidades por la liberación de 227 migrantes sin recursos en Arguineguín el 17 de noviembre, señalando que tienen que decirles "quién tomó esa decisión porque la sociedad canaria y, en concreto los vecinos y vecinas de Arguineguín, merecen saber lo sucedido".

DESALOJO HOTELERO

En cuanto a la fecha límite impuesta --31 de diciembre-- para que los complejos de apartamentos y hoteles del municipio recuperen su actividad turística y no continúen albergando a las personas migrantes que llegan a las costas de la isla, que tendrán que ser reubicadas en instalaciones del Estado, dijo que el Ayuntamiento ha realizado las inspecciones en las instalaciones hoteleras y se comunicará a los propietarios cuando comenzará el plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Bueno expuso que van a empezar a recuperar el turismo, de ahí que necesiten "ya las 7.000 camas que el Estado se ha comprometido a habilitar para acoger a las personas migrantes. Si el hospital en IFEMA de 5.500 plazas se levantó en dos semanas, es posible también instalar campamentos militares en menos tiempo. En los primeros días de enero los técnicos del departamento de Urbanismo visitarán las complejos hoteleros para comprobar su situación y a aquellos que todavía alojen a migrantes se les abrirá un expediente sancionador".