Alonso dice que el 'caso Geneto' "no es relevante" para decidir su candidatura al Cabildo de Tenerife

El portavoz de CC-PNC pide "tranquilidad" con la investigación judicial y señala que "las cosas se hicieron bien"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha dicho este viernes que su investigación judicial por prevaricación y malversación de caudales públicos en el 'caso Geneto' "no es relevante" para decidir su candidatura electoral a la corporación.

"Sigo siendo el mismo, pienso que mi etapa política ha terminado pero las circunstancias influyen y hay cosas a favor de que siga y en contra. El partido sigue insistiendo en que continúe y me presente y yo sigo diciendo que no, pero vamos a ver, hay tiempo para tomar esa decisión, tampoco vamos a mostrar al oponente nuestra estrategia", ha comentado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife y recogida por Europa Press en la que reconoce también que en CC hay "mucho banquillo" disponible para liderar una candidatura.

Sobre la investigación judicial tras la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía ha pedido "tranquilidad" porque "las cosas se hicieron bien" y ahora "lo único que hay que hacer es aclararlas" en sede judicial.

Ha comentado que el objetivo de la compra de los terrenos fue apoyar a la Universidad de La Laguna en el desarrollo tecnológico dado que se ubican a cinco minutos del Campus de Anchieta y fueron declarados como "zona estratégica" tanto por el Ayuntamiento de La Laguna como por la propia universidad, junto a las obras del Hogar Gomera y la construcción del Cibican en una estrategia global de desarrollo junto al Parque Científico y Tecnológico.

Alonso ha mostrado su "confianza en la justicia" y cree que todo "se aclarará", destacando su "colaboración plena" con la investigación pues ha aportado mucha información y documentación en fases anteriores.

Ha dicho que el expediente "no tiene informes negativos" y que la denuncia, a raíz de un informe de la Intervención General del Cabildo, se presenta casi diez años después, y ha reiterado que la intención de la operación era "reforzar" el vínculo de la ULL con el parque tecnológico a través de un suelo urbano y con un nivel alto de edificabilidad.

APOYAR A LA UNIVERSIDAD

De hecho, ha apostillado que al Cabildo le toca ahora desarrollar las siguientes fases en Geneto y que se construyan nuevas infraestructuras vinculadas a la tecnología y transferencia de conocimiento.

Ha señalado que eran solares destinados a equipamiento comercial y el Cabildo los adquirió para investigación y transferencia tecnológica, algo que va "en línea" de la diversificación económica y en apoyar la ciencia.

Sobre el precio pagado--19,8 millones y más de un 500% por encima del valor catastral--, ha indicado que se encargaron varias tasaciones y "todas coinciden" en un valor aproximado de unos 19 millones por lo que "tendrá que explicar el tasador" las cifras, que en todo caso, también estuvieron avaladas por un experto independiente contratado para esa cuestión.

Alonso ha insistido en que la operación de compraventa "se hizo para ayudar a la Universidad" y no tanto al CD Tenerife, que "vendió a pérdidas" ese solar, al tiempo que cree que el club no hubiera desaparecido en caso de no realizarse la compraventa.

El expresidente del Cabildo es uno de los nueve investigados en el 'caso Geneto', junto a otro expresidente, Ricardo Melchior, y el actual consejero regional de Seguridad, Julio Pérez, que en el momento de los hechos era primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y ha subrayado que la iniciativa partió de una moción presentada por el Grupo Socialista en el Cabildo cuando estaba en la oposición.

TREN DEL SUR

En cuanto al tren del sur ha comentado que es una infraestructura que va a resolver el problema de movilidad en la zona "de manera clara y sin consumir más suelo", subrayando que fue CC quien impulsó el proyecto e incluso, desde el Cabildo de Tenerife se dio asistencia técnica al de Gran Canaria. "Ahora ellos van como un tren y nosotros como el caballo del malo", ha destacado.

Además, ha comentado que "lo peor" es que el proyecto está atascado por una "cuestión táctica" dado que el PSOE no quiere perder el apoyo de Sí Podemos y va a "sacrificar" un proyecto de futuro para la isla por salvar la presidencia de Pedro Martín.

Alonso ha indicado que el tren del sur es "muy interesante" para la isla y lamenta que la sociedad "no alce la voz" para defenderlo, y ha tildado de "curioso" que Podemos defienda el proyecto en Gran Canaria y no lo haga en Tenerife. "Es una posición incoherente que tienen que explicar", ha indicado.