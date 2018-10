Alonso dice que la reforma electoral de CC es un "punto medio" entre la triple paridad y el sistema de restos

Publicado 05/03/2018 13:49:35 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este lunes que la propuesta de reforma electoral de CC --que implica tres diputados más para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura-- es un "punto medio" entre la triple paridad y el sistema de restos.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha dicho que este modelo, aprobado por una amplia mayoría en el Consejo Político Nacional, es un "compromiso" que aumenta la proporcionalidad y otorga un diputado más a Fuerteventura, isla más poblada que La Palma y que había quedado rezagada en escaños.

En su opinión, es la posición "más parecida" al mantenimiento de la triple paridad y espera que "avance" para concitar consensos, frente al modelo de 70 diputados, que aumenta el coste de la Cámara, y el sistema de restos, que "no es muy comprensible" para el electorado.

No obstante, ha apuntado que cambiar el sistema electoral en las islas no es la "prioridad" de la acción política. "Nadie me pregunta por la calle por la reforma electoral", ha señalado.