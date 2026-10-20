La ampliación de la TF-5 arranca en noviembre: no pierde carriles, se trabajará 24 horas y se inicia con los enlaces

Reunión informativa sobre el inicio de las obras de ampliación en la TF-5 - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ampliación de la TF-5 con la construcción de un tercer carril que conectará Guamasa con el aeropuerto de Los Rodeos en sentido descendente arrancará en el mes de noviembre una vez se firme la próxima semana el acta de replanteo.

Los detalles han sido expuestos a los periodistas por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, quienes han incidido en lanzar un mensaje de "paciencia" a los conductores por los posibles retrasos que se puedan producir si bien no se perderán los dos carriles actuales.

Los operarios trabajarán 24 horas al día y la fase inicial incluirá sondeos sobre las vías para asegurar los suministros y la construcción de los enlaces --se demolerá el puente de Los Rodeos-- mientras que se dejará para el final el tronco de la vía.

Las obras cuentan con un presupuesto de unos 58 millones, durarán casi tres años y han sido adjudicadas a la UTE formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L.

Dávila ha detallado que la TF-5 soporta más de 110.000 vehículos al día que en 'horas punta' por la mañana alcanzan los 12.000 a la hora por lo que cree "fundamental" sacar adelante esta obra para mejorar la movilidad en la isla.

Ha apuntado que se mantendrán operativos los dos carriles de la autopista y también las carreteras adyacentes --TF 252 y 235--, que también soportan "mucha presión" al tiempo que ha reiterado que habrá "inconvenientes" y "molestias" durante los trabajos.

"Aunque tratemos de minimizar el impacto en el tráfico y se vayan a mantener abiertos en ambos sentidos todas las carriles, indudablemente va a haber maquinaria y esto crea ese efecto de mirar la obra o de estrechar los carriles que puede afectar a la circulación, y el número de vehículos no va a disminuir", ha destacado.

Melián ha destacado que la coordinación es "fundamental" para el buen desarrollo de los trabajos y por ello habrá reuniones técnicas de seguimiento con Aena, los ayuntamientos más implicados, el Cabildo y la Dirección General de Tráfico con el fin de que la población esté "informada" en todo momento.

Al encuentro han sido convocados alcaldes y responsables municipales de Movilidad de los ayuntamientos por los que discurre la TF-5, así como representantes de sectores vinculados al transporte y la actividad económica, entre ellos la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, colegios profesionales, representantes de Policía Local y Guardia Civil, entre otros colectivos.