Aníbal García expone en la Biblioteca de Gran Canaria sus bicicletas y murales inspirados en personas animados

Aníbal García con sus bicicletas fantasía y un mural, que se pueden ver en la Biblioteca Insular de Gran Canaria - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador Aníbal García expone en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, su exposición 'Metal-Morphosis Bike', que podrá visitarse hasta el 15 de noviembre.

La muestra, en el marco de la Festival Gran Canaria Big-Bang Vintage, estará compuesta por casi 30 obras artísticas entre bicicletas y murales inspiradas en míticos personajes de dibujos animados y ciencia ficción, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

El propio autor ha indicado que será una exposición que "no dejará a nadie indiferente", ya que habrá tanto obras escultóricas como pinturas que las acompañan, matizando que "en muchas de ellas habrá un guiño canario. Verán muchos personajes conocidos, muchos de los cuales se han instalado en Canarias".

García aprovechará la muestra para presentar su último proyecto '¿Evolución?', un trabajo basado en los dibujos de Los Picapiedras, con la que busca "comparar esa época prehistórica con la actualidad y mostrar de forma figurada esa evolución". La exposición también contará con un mural hecho a mano, de casi dos metros de altura del personaje principal, cuyo eje parte de la identidad canaria.

Para conocer la muestra habrá visitas guiadas los días 20 y 28 de octubre, así como 4 de noviembre, a las 18.30 horas, pudiendo inscribirse las personas interesadas del 5 al 16 de octubre a través del correo bibliotecainsular@gmail.com, especificando el día elegido. La entrada es libre hasta completar aforo.

Aníbal García Moreno es un artista de Arucas, que lleva muchos años residiendo en Teror, con pasión por el arte y las bicicletas. Cada bici "es única y exclusiva", son ejemplos de las diferentes posibilidades que ofrecen la customización y el reciclaje, con trabajos que van desde la mecánica hasta el arte.