ANPE dice que es "urgente" que Canarias diseñe la hoja de ruta de vuelta a las aulas para lo que habrá que bajar ratios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

ANPE Canarias ha instado este martes a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno canario, María José Guerra, a diseñar de forma "urgente" la hoja de ruta de vuelta a las aulas para lo que avisa habrá que bajar ratios.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, apuntó que el sistema público educativo en Canarias "ya superaba en muchas etapas educativas la media estatal de número de alumnos por profesor", por lo que si con el coronavirus hay que ampliar la distancia social, también se deberá "dotar de más personal a los centros educativos", según informó la organización sindical en nota de prensa.

Crespo así se lo ha expresado a Guerra durante la mesa sectorial donde también ha urgido las directrices con las que el profesorado debe afrontar el final del curso, ya que manifestó que hay comunidades que disponen actualmente de estas instrucciones, pudiendo así el personal docente adaptarse a la realidad educativa ante el coronavirus.

"El profesorado no puede seguir desempeñando su labor si la Consejería no regula el marco en el que deben moverse. Si no sabemos cuáles son los aprendizajes mínimos por etapa, tal como se planteó en la Conferencia Sectorial que debían hacer las comunidades autónomas, tendremos dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo pero, además, eso afectará en los currículos y evaluaciones del próximo curso", apuntilló.

Finalmente, ANPE Canarias ha solicitado a la Consejería de Educación que permita que puedan acceder a los centros, además del director, siempre con carácter voluntario, otros profesionales si lo necesitan, manteniendo las recomendaciones sanitarias. Añadió que un solo docente "no puede distribuir todas las tabletas o material entre el alumnado, hay centros donde hay muchas familias pendientes de estos recursos" y para hacerlo solicitó que se pongan los equipos de protección necesarios a disposición del profesorado (mascarillas, geles desinfectantes, guantes).