ANPE valora la nueva ley de autoridad del profesorado pero exige medidas concretas para garantizar su protección

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

ANPE Canarias valora la aprobación de la Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobada este miércoles en el Parlamento de Canarias si bien pide que se concreten las medidas y se garantice la protección y el respaldo del personal docente en el ejercicio de sus funciones.

Desde ANPE se exige que esta nueva ley se convierta en una "herramienta eficaz" para reforzar la autoridad del profesorado y garantizar su protección, "una necesidad relevante ante el creciente problema de la desautorización de los docentes y aumento de conflictividad en las aulas y los centros educativos".

Entre los aspectos positivos de la nueva ley, ANPE destaca que se contemplen los actos contra la integridad física y moral del profesorado, incluidos aquellos que se producen en la esfera digital, así como el derecho de los docentes a recibir atención psicológica y jurídica ante situaciones que puedan comprometer su bienestar y seguridad y dificultar su actividad educativa.

Sin embargo, ANPE considera que el reconocimiento de estos derechos debe ir acompañado de actuaciones específicas que permitan ofrecer una "respuesta efectiva" ante las agresiones, el acoso y cualquier otra situación que atente contra la integridad del profesorado.

El sindicato también valora en una nota que la ley haga referencia a la importancia de reducir la carga burocrática que soportan los docentes y a la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

Concretamente se trata de reivindicaciones que el sindicato considera esenciales para dignificar la profesión docente y garantizar que el profesorado pueda dedicar más tiempo y recursos a su principal cometido, la enseñanza y la atención educativa del alumnado.

No obstante, echa en falta medidas específicas que permitan avanzar en estos ámbitos, así como un mayor reconocimiento y respaldo institucional hacia los profesionales de la enseñanza.

Para el sindicato, reforzar la autoridad docente no debe limitarse a su reconocimiento normativo, sino que debe acompañarse de actuaciones que contribuyan a mejorar las condiciones en las que el profesorado desarrolla su trabajo.

En este sentido, el sindicato señala como ejemplo la reciente puesta en marcha del Plan para el Bienestar del Profesorado, del que ha surgido la Unidad para el Bienestar del Profesorado, un recurso especializado para atender a los docentes ante situaciones de agresión, acoso y otros conflictos que dificultan el ejercicio de su labor.

ANPE considera "fundamental" continuar avanzando en esta línea y reforzar los mecanismos de prevención, atención y protección del personal docente.

Por ello, el sindicato seguirá reclamando medidas que permitan convertir el reconocimiento legal de la autoridad del profesorado en un respaldo real y efectivo, tanto dentro como fuera de las aulas.