Antona (PP) pide a Sánchez que se deje de Consejos de Ministros en Canarias y cumpla con las islas

Publicado 15/04/2019 16:56:38 CET

EL SAUZAL (TENERIFE), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, ha pedido al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, que se deje de prometer Consejos de Ministros en las islas y cumpla los acuerdos con Canarias aprobados durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Yo no quiero un Consejo de Ministros en Canarias. Aspiro a que los que gobiernen en España cumplan con Canarias y pongan en marcha lo que ya tenía aprobado el PP en los Presupuestos Generales del Estado. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno del PSOE con sus decretazos, cumplir con Canarias como ha cumplido siempre el Partido Popular".

Así lo ha manifestado en un mitin celebrado en la Casa del Vino, en el municipio tinerfeño de El Sauzal, donde Asier Antona ha estado acompañado por Pablo Casado, presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno; Ana Zurita, candidata al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife; Manuel Domínguez, candidato al Parlamento de Canarias, entre otros.

Asier Antona destacó que Pablo Casado "está hoy nuevamente en Canarias" cuando hace menos de once días estaba "pateando" el archipiélago, no como ese "teatro" que Pedro Sánchez hizo el pasado fin de semana, sino estando en cinco islas y visitando tres o cuatro veces el archipiélago en menos de siete meses y no en viaje "relámpago".

Con respecto al anuncio de Sánchez de celebrar un Consejo de Ministros en las islas de ganar las elecciones, Asier Antona dijo que "llega tarde" porque el primero en Canarias lo celebró el Partido Popular con José María Aznar, y añadió que se conforma con que cumpla con los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Antona también criticó que, mientras Pedro Sánchez hacía estos anuncios, "su socio de la moción de censura, Pablo Iglesias, estaba en Gran Canaria enrollándose en una bandera independentista". Ante esto, quiso dejar claro que la única bandera que defiende el PP es la de España, que "representa la unidad y la igualdad de todos los españoles".

En relación al secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, el líder popular dijo que, si fuera él, se "escondería" en su casa porque "con qué cara puede salir a la calle a pedir el voto para un partido que ha masacrado y machacado a Canarias" y cuando "lo único que se le ocurre es gritar desde el atril: Pedro, te queremos".

Aprovechando la celebración de la Semana Santa, y haciendo uso del lema del PSOE, Asier Antona afirmó que hay que decir "haz que pase esta penitencia con Pedro Sánchez en La Moncloa. Que pase y que no vuelva". Para terminar, dijo que es necesario apuntarse al "valor seguro" del PP y evitar votar a Vox y Cs porque "si fragmentamos el voto del centro derecha, quien gana es Pedro Sánchez".

"QUIEN VA A CELEBRAR UN CONSEJO DE MINISTROS, SOY YO".

Por su parte, el presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha destacado que el PP en Canarias tiene la "mejor selección" posible y un "equipazo" para ganar las elecciones. También valoró que Asier Antona haya antepuesto los intereses de Canarias a los del partido y que haya demostrado tanta "generosidad" al apoyar unos presupuestos antes de unos comicios y para que los canarios puedan disfrutar de unos impuestos más bajos.

Casado resaltó, además, que Canarias ha tenido los mejores presupuestos de su historia gracias al Partido Popular y lamentó que "ahora venga Pedro Sánchez y, en vez de decir que va a cumplir con ellos, haya dicho que va a hacer un Consejo de Ministros en Canarias". "Lo siento mucho, el que voy a hacer un Consejo de Ministros voy a ser yo", aseguró.