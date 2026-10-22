Arranca el simulacro volcánico en Guía de Isora (Tenerife), que involucra por primera vez al sector turístico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en declaraciones a los medios durante el segundo simulacro volcánico que celebra la isla en el municipio de Guía de Isora - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado desde las 7.00 horas de este jueves el simulacro 'Volcanex 2026' en Guía de Isora, una iniciativa que busca ensayar por segunda vez la respuesta insular frente a una emergencia volcánica y que ya ha comenzado con el desalojo simulado del establecimiento hotelero Las Terrazas de Abama, del centro de mayores Hogar Santa Gema, situado en Santiago del Teide, así como con el cierre y el desalojo del Parque Nacional de El Teide.

Estas evacuaciones se han realizado tras la activación simulada del semáforo naranja de riesgo volcánico y su notificación a la población a través del sistema de alerta ES-Alert, como parte de las medidas de protección a la población adoptados por el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Cabildo de Tenerife, instalado en el polideportivo municipal en Guía de Isora, para esta experiencia de simulacro.

En un escenario real, esta comunicación simulada de alerta máxima de riesgo volcánico marcaría el inicio de las actuaciones para informar a las personas potencialmente afectadas, movilizar los recursos necesarios y organizar los primeros operativos de evacuación ante la evolución de la actividad volcánica.

En el ámbito turístico, el simulacro ha contemplado el confinamiento de visitantes en sus establecimientos hoteleros y, posteriormente, la evacuación de personas no residentes del hotel Las Terrazas de Abama, en Guía de Isora, mediante guaguas.

El simulacro contempla el traslado de turistas a la calificada como "zona segura" en Adeje, desde donde se organizan las actuaciones posteriores para su traslado ficticio al aeropuerto y los procedimientos de embarque. El operativo incluye la información a las personas afectadas y la coordinación con las entidades consulares para facilitar la comunicación y la asistencia durante el proceso.

De forma paralela, el Centro de Mayores Santa Gema, en Santiago del Teide, es el escenario de un operativo de evacuación simulado en guagua adaptado a las necesidades de sus residentes.

Antes de iniciar los traslados se ha realizado un triaje individual simulado para verificar el destino asignado a cada persona y determinar los medios de transporte necesarios. La actuación incluye la coordinación entre el centro emisor y el receptor, así como la evacuación de personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha llevado a cabo el cierre y el desalojo simulado del Parque Nacional del Teide y del Parque Natural de la Corona Forestal. Esta medida simulada se tomaría como carácter preventivo en un escenario real con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en este espacio natural.