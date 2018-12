ASG pide que las islas no capitalinas tengan un servicio de helicóptero de emergencias sanitarias "ágil y efectivo"

Publicado 01/12/2018 13:26:51 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha presentado en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) para pedir el apoyo de los grupos de la Cámara regional con el objetivo de mejorar el servicio de los dos helicópteros que realizan los traslados de urgencias sanitarias en Canarias.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, considera que ante las carencias que siguen presentando los servicios sanitarios en las islas no capitalinas respecto a la asistencia especializada y los medios diagnósticos, "es fundamental que se garantice un servicio ágil y efectivo para dar una respuesta asistencial adecuada en la que el tiempo es un factor clave que puede marcar la diferencia en el estado de salud y salvar muchas vidas".

Curbelo recuerda que su grupo parlamentario ha pedido en numerosas ocasiones que se dote a La Gomera de este servicio de forma permanente, ya que son muchas las situaciones de emergencia que se dan en la isla, que afecta a residentes y visitantes. No obstante, pide que hasta que la isla no cuente con un helicóptero de emergencias con base durante todo el año, se mejore el traslado aéreo de urgencias sanitarias no sólo desde La Gomera, sino desde el resto de islas no capitalinas hasta los hospitales de referencia.

El portavoz recalcó que en islas como La Gomera o El Hierro, que actualmente tienen las tasas más altas de Canarias en cuanto a habitantes de más de 65 años se refiere, necesitan "rápidamente" un protocolo para que determinados servicios médicos se presten de forma efectiva.

Asimismo, incidió en que los traslados por helicópteros tienen fallos estructurales importantes. Curbelo puso como ejemplo que una vez se activa el helicóptero de urgencias del sur de Tenerife, tiene que recoger al facultativo en el hospital de referencia previamente, antes de partir a la urgencia en la isla no capitalina; situación que, según indicó, "es inconcebible porque es tiempo vital que se pierde mientras un enfermo está esperando su atención".

En relación al funcionamiento de los helipuertos en los hospitales de referencia, Curbelo apuntó que el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria dispone de una helisuperficie habilitada para el aterrizaje de los helicópteros pero solo en horario diurno, "lo que obliga a todos los pacientes a realizar el aterrizaje en el Hospital Universitario de Canarias o en el Aeropuerto de Los Rodeos, y trasladarse en ambulancia al hospital de referencia", lamentó.

Por ello, solicitó, a través de esta PNL una adecuación de los servicios de urgencias sanitarias en las islas no capitalinas, al tiempo que se dotan de medios personales y materiales a los hospitales de estas islas para atender las urgencias de cualquier índole hasta la llegada del helicóptero. Además, pide que se adecúen las instalaciones del helipuerto del Hospital Universitario Ntra. Sra. Candelaria para garantizar su operatividad durante las 24 horas del día y establecer que el facultativo que atiende las urgencias se encuentre en la base del helipuerto o lo más cerca posible del mismo.