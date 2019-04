Asier Antona acusa a Sánchez de someter a las islas no capitalinas a un "doble maltrato"

Publicado 20/04/2019 13:38:14 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a presidir Canarias, Asier Antona, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someter a un "doble maltrato" a las islas no capitalinas al no cumplir con lo dispuesto en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios en Santa Cruz de La Palma, Asier Antona ha afirmado que si hay un "machaque deliberado" a Canarias por parte del Gobierno del PSOE, ese maltrato es "mucho mayor" en una isla como La Palma, donde la doble insularidad es un "doble castigo" porque cuando Pedro Sánchez "machaca y maltrata" a Canarias no desarrollando lo que el PP tuvo contemplado en los presupuestos, "estamos ante un doble maltrato cuando estamos hablando de islas no capitalinas".

Por eso pidió que de las próximas elecciones salga un gobierno "sensible" que contemple los costes derivados de la doble insularidad recogidos en el nuevo REF. "Eso sólo lo puede cumplir un gobierno sensible con las islas no capitalinas como el del Partido Popular y Pablo Casado", afirmó Antona.