Astrid Pérez vincula su viaje a Japón, que costó más de 9.000 euros, con responsabilidades como presidenta de la CALRE

Archivo - La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (PP), ha dicho este viernes que su viaje realizado a Japón en noviembre de 2025 y que ha costado más de 9.000 euros se debe a sus responsabilidades como presidenta de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE).

Pérez, que ha dado orden a los servicios de la Cámara para verificar los datos publicados en la plataforma de transparencia así como a establecer un mayor control y verificación en los que se incorporen en el futuro, ha defendido en un mensaje publicado en 'X' su "rigor, transparencia y veracidad en la gestión de los desplazamientos institucionales".

En esa línea ha insistido en su "compromiso" de ofrecer información "contrastada" y rendir cuentas de su actividad pública ya que "la transparencia no es solo una obligación" sino un "principio" que "guía" su manera de entender y ejercer la responsabilidad institucional.

Pérez viajó a Japón y a Taiwan para asistir a la Conferencia Anual del Foro de Concejales de Asia y la Reunión Preparatoria del Foro Global de Concejales y lo hizo en compañía del diputado socialista Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento.

El viaje y sus costes, adelantados por la 'Cadena Ser', ascienden a 9.355,07 euros en concepto de viajes, alojamiento y dietas, según recoge el portal de Transparencia, a razón de 373,86 euros en dietas, 6.556,42 en desplazamientos y 2.424,79 euros alojamiento.

No obstante, la propia Cámara ha detallado al mismo medio de comunicación que la presidenta estuvo en Tokio dos noches y no una, de tal forma que la factura correspondiente al Hyatt Regency Tokio por importe de 1.359 euros se corresponde a dos pernoctaciones y no una como se informó primeramente.

En el caso de Matos el coste de su viaje fue inferior y se situó en 4.725,01 euros --186 por dietas, 4.050,26 por viajes y 488,75 por alojamiento--.