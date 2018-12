Avisan de la pornografía como una "especie de escuela" de sexualidad masculina y legitimación de la prostitución

Publicado 26/11/2018 18:41:23 CET

LA LAGUNA (TENERIFE), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Isabel Menéndez, profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Burgos, ha afirmado este lunes que "la pornografía es una especie escuela de, por una parte, de la sexualidad de los varones y, por otra, de legitimar la prostitución".

En una ponencia impartida en las jornadas 'Huellas de exterminio patriarcal. La Prostitución como instrumento normalizador de la violencia' organizadas por la Universidad de La Laguna (Tenerife), alertó de la omnipresencia de la pornografía, muy accesible a través de Internet, y que niños y niñas consultan cada vez a edades más tempranas.

"Y sus consecuencias son peores si no se cuenta con una adecuada educación afectivo-sexual ni en la escuela ni, probablemente, en las familias, de tal modo que el único discurso que reciben los chicos que llegan a la adolescencia es el de la pornografía, que está recorrido por la violencia", comentó.

A esto se une el fenómeno de la "pornificación de la cultura popular", donde los códigos de la pornografía se convierten en modelos de referencia y se ha legitimado ese tipo de representación, de manera que muchas personas no se cuestionan la hipersexualización que se aprecia y la violencia que esconde.

En su opinión, no cree posible que exista una pornografía feminista "desde el momento que la pornografía es un instrumento del patriarcado y, por mucho que se cambien determinados códigos, sigue existiendo la misma estructura detrás".

Cree que se acusa de manera interesada a las feministas de ser "mojigatas" y de carecer de interés por la sensualidad y la sexualidad para defenestrar el discurso feminista.

Por eso, recalcó que "si las mujeres tienen libertad sexual, es gracias a las feministas, que defienden esa libertad pero no su comercialización ni la violencia que ésta implica".

Carmen Delgado, catedrática de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, intervino con la ponencia 'Las industrias culturales y la modelización de universos patriarcales: de las fantasías pornográficas a la realidad prostitucional', con la que trató de analizar analizó por qué hay bastante gente joven que se considera progresista en muchos campos y, en lo referente a la prostitución, se posiciona a favor de políticas regulacionistas.

LA LEGALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN NO HA DADO RESULTADOS

Y ello, dijo, pese a que los datos demuestran que se trata de una actividad que "extermina a las mujeres, ratifica un modelo de sexualidad que no es igualitario y defiende que el cuerpo femenino está al servicio del disfrute de los hombres".

La experta señaló que en países como Alemania, Holanda o Nueva Zelanda, donde se ha regulado la prostitución, los resultados han sido "tan nefastos" que incluso Holanda ya se está planteando modificar su legislación.

"No se ha conseguido lo que decían que iba a conseguir: no ha mejorado la vida de las mujeres en prostitución, ninguna se quiere regular porque no les reporta ningún beneficio, ha aumentad la trata, se ha normalizado la cultura de la prostitución y las mafias operan con mucha más libertad", subrayó.

Además, recordó que España es el primer país consumidor de prostitución de la Unión Europea y alertó de que se está configurando una idea de que "la prostitución es progresista y se resignifica como liberación sexual lo que es la opresión de las mujeres que están en prostitución".

Álvarez opinó también que los jóvenes se sienten seducidos por ese discurso de aparente libertad sin analizar que detrás hay explotación y mueve muchísimo dinero, pues es la tercera "economía criminal" del mundo, lo cual dificulta su abolición porque hay grandes intereses pecuniarios detrás.